Si fanno trainare dall’auto con lo slittino poi lo schianto | muoiono giovanissime

Una giornata di neve e divertimento si è trasformata in tragedia negli Stati Uniti. Due ragazze, che si facevano trainare con uno slittino dall’auto, sono state coinvolte in un incidente fatale. L’impatto è stato violento e non c’è stato niente da fare. La polizia indaga sul motivo dell’incidente, mentre amici e familiari piangono le vittime.

Una giornata segnata dal gelo e dal desiderio di svago si è trasformata in tragedia durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito gli Stati Uniti. Due adolescenti di 16 anni hanno perso la vita mentre cercavano di divertirsi sulla neve, approfittando delle insolite condizioni invernali che hanno interessato anche aree poco abituate a fenomeni di questo tipo. Un episodio che si inserisce in un bilancio già pesantissimo legato alla tempesta, con vittime e disagi diffusi in numerosi Stati. Le ragazze si trovavano a Frisco, in Texas, quando hanno deciso di salire su uno slittino agganciato al retro di una Jeep Wrangler. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Due ragazze di 16 anni, Elizabeth e Grace, sono morte in Texas dopo un incidente durante una tempesta invernale.

