Schianto mortale in galleria le urla poi l’orrore davanti ai soccorritori

Un grave incidente in una galleria ha causato un morto e diversi feriti, attirando l’attenzione dei soccorritori che sono intervenuti sul posto. Le testimonianze riferiscono che le urla e le voci di chi ha assistito all’evento si sono subito fatte sentire, creando un clima di shock tra i presenti. La scena si è svolta nelle prime ore del mattino, interrompendo la tranquillità della giornata.

Un’altra mattinata segnata dal dolore sulle strade italiane, dove un grave incidente ha sconvolto la quiete delle prime ore del giorno. Erano da poco passate le 8 quando un violento impatto tra due mezzi ha trasformato un tratto stradale in un teatro di tragedia, lasciando senza scampo uno dei conducenti coinvolti. >> Salvini: “Da domani il gasolio costerà massimo così”. Il governo fissa il prezzo Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sono stati un’ autovettura e un camion betoniera, in un tratto particolarmente delicato della viabilità locale. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, ma la dinamica appare fin da subito estremamente grave. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Incidente mortale in autostrada: lo schianto terribile, poi il dramma davanti ai soccorritoriUna mattina iniziata come tante altre, con il traffico dell’ora di punta e centinaia di lavoratori diretti verso i propri impegni, si è trasformata... Incidente mortale: schianto devastante in autostrada, la scena choc davanti ai soccorritoriUna notte di lavoro come tante si è trasformata in tragedia lungo una delle arterie più trafficate d’Italia. 80 günde devri alem: lk Macera ve Zamanla Yar Balyor! bölüm 2 - (Sesli Kitap) Tutti gli aggiornamenti su Schianto mortale Temi più discussi: Schianto in galleria a Sulzano: un morto; Sasso Marconi, incidente in A1 nella galleria Monte Mario: morto un camionista; Incidente fra camion in galleria, un morto sull’Autosole a Sasso Marconi; Maxi incidente tra quattro auto, la tragedia: due morti (un uomo e la suocera) e due bimbe ferite. Schianto fra Tir nella galleria. Muore a 49 anniTamponamento in A1, camionista perde la vita. Coda di 10 chilometri, acqua agli automobilisti fermi. msn.com Un altro schianto in A14. Tre feriti in galleriaUn ragazzo di 22 anni, un uomo di 70 e una donna di 49, sono i tre feriti nell’incidente di ieri mattina in A14, direzione sud, nel territorio di Pedaso. Lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti e un ... ilrestodelcarlino.it San Sebastiano Po, schianto mortale nel punto in cui venne travolto e ucciso un quattordicenne x.com SONA (VR). SCHIANTO IN STATALE, MORTO UN UOMO Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Sona (Vr), lungo la Statale 11. Nello schianto tra due auto una è finita nel fosso: morto un uomo. I rilievi sull'incidente hanno reso necessaria la chiusura facebook