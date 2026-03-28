Dove vedere in tv Errani Paolini-Siniakova Townsend WTA Miami 2026 | orario finale e streaming

Domenica a Miami si svolgeranno diverse partite di tennis femminile, tra cui incontri tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend. La giornata prevede varie sfide in programma, con la finale e altre partite di qualificazione che si disputeranno sui campi principali. Per seguire gli appuntamenti, saranno disponibili diverse opzioni di streaming e trasmissioni televisive, con orari che verranno comunicati in modo ufficiale.

Sarà una domenica intensissima per il tennis italiano a Miami. Infatti domani non ci sarà solamente la finale di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka, ma in precedenza scenderanno in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini per la loro finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend. Si tratta della prima finale stagione per Errani e Paolini, che praticamente non hanno giocato la loro semifinale. Un match durato appena dieci minuti e tre game contro Elise Mertens e Shuai Zhang. La belga, infatti, al secondo cambio di campo ha chiesto l’intervento del medico e ha deciso poi di ritirarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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