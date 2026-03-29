errani paolini cadono in finale a miami siniakova townsend realizzano il sunshine double

Katerina Siniakova e Taylor Townsend hanno vinto il torneo di doppio a Miami, completando il Sunshine Double dopo aver conquistato anche Indian Wells. In finale, hanno battuto Sara Errani e Jasmine Paolini, che si sono fermate alla fase conclusiva della competizione.

Katerina Siniakova e Taylor Townsend realizano il Sunshine Double. Dopo Indian Wells, arriva anche il titolo in doppio anche a Miami, battendo purtroppo in finale Sara Errani e Jasmine Paolini. La ceca e l’americana si sono imposte per 7-6 6-1 in un’ora e diciannove minuti di gioco, senza contare la lunghissima pausa per la pioggia, che ha interrotto il match per oltre due ore. Purtroppo sfuma il primo titolo dell’anno per la coppia azzurra, che deve rimpiangere soprattutto l’esito del primo set, quando hanno mancato ben tre set point. Dopo i primi due game vinti a zero, nel terzo arriva il break delle azzurre, ma nel quarto c’è l’immediato controbreak con la risposta di Siniakova che fa malissimo sul servizio di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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