Una paziente ricorda un’esperienza in un ambulatorio dell’ASP di Messina, dove una dottoressa ha utilizzato un dispositivo sul suo seno. La donna descrive di aver provato paura e di aver percepito un tono freddo da parte della dottoressa. Ricorda inoltre che al Nord questa sensazione non le capita. L’episodio si è svolto durante una visita di routine in una stanza all’interno di un ambulatorio pubblico.

Interno giorno. Stanza ambulatoriale dell’ Asp di Messina. La dottoressa passa il dispositivo sul mio seno. Io paralizzata dal panico di un tumore, mi dico che se fossi lì per qualcun altro, avrei già fatto un sacco di domande. Invece la paura mi rende silente. Faccio uno sforzo: “Quindi avete visto qualcosa?” – “E certo, altrimenti perché le avremmo chiesto di tornare”. Con un filo di voce, le spiego: “Mi avevano detto che il seno è denso e per questo non è facile leggerlo, che quindi era probabile che mi si richiamasse, ma che si trattava di mera routine”. “Questi sono i tecnici che parlano sempre a sproposito”. Il sarcasmo gelido delle risposte della dottoressa mi ricaccia nel silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ero spaventata e quel tono gelido della dottoressa mi è rimasto addosso. Al Nord non mi capita

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