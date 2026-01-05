Valerio Scanu | Ho troppa autostima ma sono rimasto nel cuore della gente La litigata con Maria De Filippi mi ha danneggiato ero stato consigliato male
Valerio Scanu riflette sulla sua carriera, tra successi musicali e momenti di difficoltà, come la lite con Maria De Filippi. Nonostante le controversie, rimane nel cuore del pubblico. Tra esperienza televisiva, partecipazioni a Sanremo e nuove priorità, l’artista condivide il suo percorso, tra autostima e sincerità, offrendo uno sguardo autentico su un rapporto complesso con il mondo dello spettacolo.
La musica e la tv, la spigolosità, le nuove priorità, Sanremo, il verso cult «in tutti i luoghi in tutti laghi». Incontro con il concorrente di Ora o mai più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
