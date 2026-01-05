Valerio Scanu riflette sulla sua carriera, tra successi musicali e momenti di difficoltà, come la lite con Maria De Filippi. Nonostante le controversie, rimane nel cuore del pubblico. Tra esperienza televisiva, partecipazioni a Sanremo e nuove priorità, l’artista condivide il suo percorso, tra autostima e sincerità, offrendo uno sguardo autentico su un rapporto complesso con il mondo dello spettacolo.

La musica e la tv, la spigolosità, le nuove priorità, Sanremo, il verso cult «in tutti i luoghi in tutti laghi». Incontro con il concorrente di Ora o mai più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valerio Scanu: «Ho troppa autostima, ma sono rimasto nel cuore della gente. La litigata con Maria De Filippi mi ha danneggiato, ero stato consigliato male»

Leggi anche: Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri: “Il mio obiettivo è divertirmi. Maria De Filippi mi ha consigliato di nascondermi e di tirare fuori la voce. Con Antonia nessuna competizione”

Leggi anche: Paolo Belli fa marcia indietro dopo la polemica a Ballando e spiega: “Ci sono rimasto male ma dovevo stare zitto. Ho risposto male e mi è dispiaciuto”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ciao Maschio, Valerio Scanu: "Sono dispiaciuto". Cos'è successo con la De Filippi - Alla domanda di Nunzia De Girolamo: ‘’C’è una volta in cui sei stato schietto, forse troppo istintivo e ti sei pentito? iltempo.it

Scanu: “Mi sono dato alla danza, nella musica non c’è meritocrazia” - Il cantante sardo, noto al grande pubblico grazie a Amici di Maria De Filippi e vincitore del Festival di Sanremo 2010 con Per ... 105.net

Valerio Scanu fanclub. . "Sei così bello che non ti sopporto Io vivo la notte ma tu mi vuoi morto"......dal freddooooo - facebook.com facebook