Valentino e Armani, entrambi oltre i 90 anni, testimoniano come creatività e passione possano contribuire a una lunga vita. Secondo il geriatra, mantenere attivo il pensiero e l’arte può rappresentare un elemento importante per il benessere e la longevità. Questo collegamento tra espressione artistica e salute sottolinea l’importanza di stimoli mentali e culturali nel processo di invecchiamento.

Arte e creatività non sono solo espressioni culturali, ma possono diventare strumenti concreti di benessere e longevità. A sostenerlo è Nicola Ferrara, già presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e docente all’Università Federico II di Napoli, che – all’indomani della morte dello stilista Valentino Garavani – all’ Adnkronos Salute ha spiegato come l’attività creativa abbia un impatto diretto sulla salute mentale e sulla longevità, soprattutto in età avanzata. “L’arte e la creatività aiutano a vivere più a lungo e anche in salute, soprattutto mentale ”, afferma Ferrara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Valentino e Armani? Hanno superato i 90 anni proprio grazie alla loro creatività”: il geriatra svela il “segreto” della loro longevità

