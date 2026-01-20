Valentino e Armani? Hanno superato i 90 anni proprio grazie alla loro creatività | il geriatra svela il segreto della loro longevità

Da ilfattoquotidiano.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino e Armani, entrambi oltre i 90 anni, testimoniano come creatività e passione possano contribuire a una lunga vita. Secondo il geriatra, mantenere attivo il pensiero e l’arte può rappresentare un elemento importante per il benessere e la longevità. Questo collegamento tra espressione artistica e salute sottolinea l’importanza di stimoli mentali e culturali nel processo di invecchiamento.

Arte e creatività non sono solo espressioni culturali, ma possono diventare strumenti concreti di benessere e longevità. A sostenerlo è Nicola Ferrara, già presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e docente all’Università Federico II di Napoli, che – all’indomani della morte dello stilista Valentino Garavani – all’ Adnkronos Salute ha spiegato come l’attività creativa abbia un impatto diretto sulla salute mentale e sulla longevità, soprattutto in età avanzata. “L’arte e la creatività aiutano a vivere più a lungo e anche in salute, soprattutto mentale ”, afferma Ferrara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

valentino e armani hanno superato i 90 anni proprio grazie alla loro creativit224 il geriatra svela il segreto della loro longevit224

© Ilfattoquotidiano.it - “Valentino e Armani? Hanno superato i 90 anni proprio grazie alla loro creatività”: il geriatra svela il “segreto” della loro longevità

Leggi anche: Migliori sequel degli anni 2010 che hanno superato i loro predecessori

Leggi anche: I ricci di mare nascondono un segreto nelle loro spine e il loro corpo è un come un grande “cervello diffuso”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Valentino Garavani e Giorgio Armani, quegli amici mai rivali che hanno scritto la storia. Due anime consacrate alla moda; La morte di Valentino (dopo Armani) è la chiusura di un ciclo per la moda italiana; Valentino, il legame con la sua Voghera e l'amata maestra e il debutto a Milano nel 1985. Lui e Armani amici, mai rivali; Valentino Garavani è morto.

valentino e armani hannoValentino, Versace, Armani e Ferré: una storia e un sogno tutto italiano - C’erano una volta quattro ragazzi di provincia nati tra gli anni Trenta e Quaranta quando l’Italia era guerra e fame. Quei quattro ragazzi si chiamavano Gianni Versace, Valentino Garavani, Giorgio ... msn.com

valentino e armani hannoValentino e Armani, l’eleganza di non essere rivali - Giorgio Armani e Valentino Garavani non furono mai rivali: due carriere parallele, unite da rispetto e ammirazione reciproca, che hanno segnato la storia della moda. stylo24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.