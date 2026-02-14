Big Town nuovi guai per Piccinini Non risponde durante un controllo Era ai domiciliari finisce in carcere

Lorenzo Piccinini si trova di nuovo nei guai dopo aver evitato le domande delle forze dell’ordine durante un controllo, causando il suo ritorno in carcere. Era agli arresti domiciliari, ma quando gli agenti sono arrivati, non ha risposto e si è nascosto in casa. Un dettaglio che ha aggravato la sua posizione, portando alla revoca della misura e alla sua detenzione.

Nuovi guai per Lorenzo Piccinini, il 23enne condannato in Appello per la tentata estorsione avvenuta al bar Big Town la sera del primo settembre 2023, la stessa in cui la reazione del titolare Mauro Di Gaetano e del padre Giuseppe portò all' omicidio del 43enne Davide Buzzi. Piccinini, rimasto a sua volta gravemente ferito durante i fatti del locale di via Bologna, l'altro ieri è finito in carcere a seguito di una segnalazione a suo carico da parte dei carabinieri che, alcuni giorni prima, non lo avevano trovato nella casa in cui si trovava sottoposto agli arresti domiciliari. Un passo indietro.