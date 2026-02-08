Un uomo sorpreso a spacciare nonostante fosse ai domiciliari. La polizia lo ha arrestato di nuovo, trovandolo ancora coinvolto nello spaccio di droga. La sua condanna precedente non gli ha impedito di continuare ad operare.

Nonostante la recente condanna per spaccio di droga e la concessione degli arresti domiciliari, non aveva cessato la sua attività. Così Jgor Rossi, 50 anni di Rodero, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere dalla Squadra Mobile. Con lui, è finito in cella Emanuel Montemagno, 34 anni di Arcisate. Rossi era già stato arrestato a febbraio 2024 dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco, che nella cantina della sua abitazione aveva trovato una sorta di laboratorio clandestino, oltre a un chilo e mezzo di hashish, tre etti di marijuana e quantitativi minori di cocaina ed ecstasy. In seguito a quel processo, gli erano stati concessi i domiciliari con la possibilità di uscita in alcuni orari, ma Rossi è riuscito comunque ad attirare l’attenzione della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Era ai domiciliari ma spacciava. Nuovo arresto

A Brindisi, un uomo è stato arrestato dopo essere stato scoperto con dosi di cocaina e hashish in casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

A Lecce, il 45enne Enrico Gallucci, agli arresti domiciliari, è stato formalmente convalidato per il reato di spaccio dalla finestra, sequestrato dai carabinieri di Santa Rosa.

