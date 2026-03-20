Epidemia di epatite A a Napoli l'infettivologo | Basta anche solo un mollusco per contrarre il virus
A Napoli è in corso un'epidemia di epatite A, con il sospetto che l’origine sia legata a alcuni lotti di molluschi contaminati. L’infettivologo afferma che anche un singolo mollusco può essere sufficiente a trasmettere il virus. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche sui prodotti coinvolti. La diffusione ha portato a numerosi casi segnalati in diverse zone della città.
A Napoli è in corso un'epidemia di epatite, molto probabilmente partita da alcuni lotti di molluschi contaminati. L'infettivologo Ivan Gentile spiega come avviene il contagio da persona a persona e come fare per ridurre il rischio di contrarre il virus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: “Napoli, a causa dei casi di epatite A c’è l’allarme zuppa di cozze per Pasqua” parla l’esperta del Cotugno
Mancava solo lo “smartphone per i cani”: deriva culturale e relazionale, così stiamo rovinando anche il “miglior amico dell’uomo”Un gadget tecnologico presentato al Ces di Las Vegas è l'ennesimo oggetto inutile per un cane e frutto della piega non relazionale che ha preso il...
Una raccolta di contenuti su Epidemia di epatite A a Napoli l 8217...
Temi più discussi: Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Boom di casi di Epatite A in Campania. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso; Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare.
Epatite A in Campania, Pregliasco: «In Italia casi in aumento, a Napoli focolaio non epidemia»L'epidemia di epatite A che sta colpendo Napoli in questi giorni, non intende arrestarsi. Ad esprimersi sui preoccupanti dati sanitari è stato anche Fabrizio Pregliasco, ... ilmattino.it
Casi di epatite A in aumento in Italia, a Napoli focolaio non epidemiaL'epatite A non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare. I ... adnkronos.com
Allarme per alcuni studenti romani in gita nell'area dove è scoppiata un'epidemia di meningite B - facebook.com facebook
È corsa contro il tempo per fermare l'epidemia di #meningite nel sud dell'Inghilterra, sta causando morti e diversi ricoveri in ospedale soprattutto tra gli studenti nella contea del Kent. Il punto a @siamonoitv2000 alle 15.15 su #TV2000 con l'infettivologo @Cam x.com