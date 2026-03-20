Epidemia di epatite A a Napoli l'infettivologo | Basta anche solo un mollusco per contrarre il virus

A Napoli è in corso un'epidemia di epatite A, con il sospetto che l’origine sia legata a alcuni lotti di molluschi contaminati. L’infettivologo afferma che anche un singolo mollusco può essere sufficiente a trasmettere il virus. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche sui prodotti coinvolti. La diffusione ha portato a numerosi casi segnalati in diverse zone della città.