Ensemble Locatelli la nuova Stagione valorizza la musica barocca in città e provincia

L’Ensemble Locatelli ha annunciato la stagione 2026, portando in scena musica barocca con strumenti storici. La causa di questo evento è la collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, che permette di organizzare concerti sia in città che nelle aree vicine. La stagione include una serie di appuntamenti in teatri e chiese, attirando appassionati e nuovi spettatori. La prima data si terrà nel cuore di Bergamo, aprendo ufficialmente il nuovo ciclo musicale.

L'E nsemble Locatelli presenta la Stagione 2026, realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, un nuovo capitolo nel percorso di valorizzazione della musica barocca su strumenti storici a Bergamo e, da quest'anno, anche nella sua provincia. Dopo un 2025 segnato dal consolidamento nazionale e dal debutto in importanti festival europei, la Stagione 2026 rafforza ulteriormente la propria identità: un progetto culturale stabile, riconosciuto dal Ministero della Cultura (ammissione al FUS), capace di coniugare ricerca musicologica, qualità artistica e radicamento territoriale. La rassegna si sviluppa da marzo a dicembre attraverso un calendario di appuntamenti vocali e strumentali che alternano grandi capolavori del repertorio barocco a rarità di grande interesse storico e musicale.