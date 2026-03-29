Enrico Nigiotti mantiene riservatezza sulla sua vita privata, anche nel corso della carriera caratterizzata da partecipazioni a talent, pubblicazioni di dischi e alla manifestazione sanremese. La sua compagna si chiama Giulia Diana, e insieme hanno due figli, Duccio e Maso. La famiglia vive in un contesto che Nigiotti preferisce non condividere pubblicamente, mantenendo un atteggiamento discreto riguardo alla sfera personale.

Una relazione solida, lontana dal clamore mediatico, che ha accompagnato la crescita artistica di Nigiotti e che oggi rappresenta il suo punto fermo. Ma chi è Giulia Diana? Qual è il suo lavoro? E come vivono la loro quotidianità con i due bambini? Scopriamolo insieme. Per comprendere il mondo privato di Enrico Nigiotti, bisogna partire da Giulia Diana, la donna che da anni condivide con lui un percorso fatto di scelte semplici e radici ben piantate nella loro Livorno. Giulia è una professionista che ha costruito la propria carriera lontano dai riflettori: è laureata in psicologia, ma ha scelto di affiancare agli studi un’altra grande passione, quella per la danza, diventando anche insegnante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Enrico Nigiotti: chi è la compagna Giulia Diana, età, lavoro e la vita con i figli Duccio e Maso

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