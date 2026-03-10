Piedimonte San Germano Tentano il colpo a scuola bloccati da Carabinieri e Polizia di Stato Uno dei due fermato con il taser

Nella notte del 6 marzo, a Piedimonte San Germano, due persone hanno tentato di entrare nell'Istituto Comprensivo “Don Minzoni”. I tentativi sono stati interrotti dall’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno fermato uno dei due soggetti e sequestrato un taser. Nessuno è riuscito a portare a termine il colpo.

PIEDIMONTE SAN GERMANO – Colpo sventato nella notte del 6 marzo presso l’Istituto Comprensivo “Don Minzoni”. Un’operazione congiunta tra i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo e degli agenti dalla Volante del Commissariato di P.S. di Cassino, ha portato all’arresto in flagranza di due pregiudicati partenopei, responsabili di un tentato furto aggravato ai danni del plesso scolastico. L’allarme è scattato quando i militari hanno notato un’auto sospetta parcheggiata nei pressi dell’edificio scolastico, sulla quale erano state applicate targhe adesive contraffatte. Dalla perquisizione è emerso che i due erano riusciti ad asportare circa 450 euro dalla cassaforte della scuola, aperta utilizzando le chiavi rinvenute negli uffici. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Piedimonte San Germano. Tentano il colpo a scuola, bloccati da Carabinieri e Polizia di Stato. Uno dei due fermato con il taser Articoli correlati Tentato furto in una scuola di Piedimonte San Germano: arrestati due uominiIntervento dei carabinieri della Radiomobile di Cassino dopo la segnalazione di alcuni residenti. Contenuti utili per approfondire Piedimonte San Germano Tentano il colpo... Discussioni sull' argomento Piedimonte San Germano. Tentato furto a scuola: arrestati i ladri; Piedimonte San Germano. Tentano il colpo a scuola, bloccati da Carabinieri e Polizia di Stato. Uno dei due fermato con il taser; Tentano il Colpo a Scuola. Fermati con il Taser; Colleferro. Giovedì 12 Marzo in Biblioteca Comunale presentazione de Il legame covalente il libro di Massimiliano Smeriglio. Tentato furto a scuola: arrestati i ladriDue uomini hanno tentato di introdursi nella scuola di via Crispi. Fondamentale la segnalazione dei cittadini che hanno permesso alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente ... ciociariaoggi.it PIEDIMONTE SAN GERMANO: L'insegnante è caduta a terra davanti a circa 80 studenti, soccorsa da altri cinque insegnanti e dal dirigente scolastico Pietro Pascale facebook