Energia | il PUN sale a 0,1169 euro e la bolletta schizza a 45 euro

Il 29 marzo 2026 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica ha raggiunto 0,1169 euro al chilowattora, causando un aumento dei costi energetici. Di conseguenza, la bolletta energetica per le utenze domestiche è salita a 45 euro. Questi dati riflettono l’andamento dei prezzi dell’energia nel mercato italiano in questa data.

Il 29 marzo 2026 segna un punto di svolta per i costi energetici in Italia, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che si stabilizza a 0,1169 euro al chilowattora. Questa cifra non è solo un dato statistico, ma rappresenta il barometro quotidiano delle famiglie italiane che devono gestire la spesa mensile della bolletta. La volatilità del mercato rimane alta, con oscillazioni recenti tra i 62 e i 168 euro per megawattora, riflettendo le pressioni internazionali che continuano a influenzare la stabilità dei prezzi. Per una famiglia tipo che consuma circa 2.700 kWh all’anno, l’impatto economico è tangibile: considerando solo la quota energia nella tariffa monoraria, la spesa mensile si aggira intorno ai 27,8 euro, ma l’aggiunta di tasse e oneri di sistema spinge il costo reale verso i 45 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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