PUN a 147,78 euro | l’elettricità schizza verso i massimi

Il 11 marzo 2026 il prezzo dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto i 0,1478 euro per kilowattora, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti. Il valore del PUN, che rappresenta il prezzo di riferimento dell’elettricità sulla borsa, ha registrato una salita significativa, toccando i livelli più alti degli ultimi tempi. La variazione si è verificata in un contesto di mercato caratterizzato da fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

Il 11 marzo 2026 il prezzo dell’energia elettrica in Italia registra una salita significativa, con il PUN che tocca i 0,1478 euro al kilowattora. Per le famiglie nel mercato tutelato, la bolletta media si attesta tra 0,25 e 0,35 euro per ogni unità di consumo. Questa dinamica riflette una volatilità crescente nei mesi invernali, dove le quotazioni hanno superato i 0,1685 euro al picco. La situazione richiede un monitoraggio costante delle tariffe ARERA e dei contratti indicizzati per gestire al meglio la spesa domestica. La curva del PUN: numeri e oscillazioni. Il Prezzo Unico Nazionale segna oggi 147,78 euro per megawattora, un dato che indica un trend rialzista rispetto ai valori medi registrati nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PUN a 147,78 euro: l’elettricità schizza verso i massimi Articoli correlati Stellantis: la transizione verso l’elettricità costa più di 22 miliardi di euro**Le cifre parlano: la transizione verso l’elettricità di Stellantis costa 22,2 miliardi di euro. Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’Iran...