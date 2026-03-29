emergenza occupazionale i sindacati in regione

Negli ultimi anni, il settore occupazionale nella provincia di Siena ha attirato l’attenzione per diversi motivi. Oltre alla crisi di un’azienda con 299 dipendenti, altre situazioni di aziende locali hanno alimentato discussioni tra i sindacati e le autorità regionali. La questione occupazionale si presenta come un tema centrale nelle interlocuzioni tra rappresentanti dei lavoratori e istituzioni pubbliche.

Il tema lavoro in provincia di Siena negli ultimi anni è stato sempre più caldo: il caso Beko in testa, con i suoi 299 lavoratori, ha tenuto e tiene banco ma non è l’unica vicenda a destare preoccupazione. Il 20 aprile i sindacati si recheranno all’incontro convocato dalla Regione, partendo da un quadro assai difficile. "La situazione occupazionale nel territorio – sottolineano Cgisl, Cisl e Uil in una nota – è fortemente lacerata da un numero crescente di crisi industriali, alcune figlie di vere e proprie difficoltà di mercato e di commesse ma altre di scelte scellerate di delocalizzazione che stanno desertificando la produzione manifatturiera con un danno sociale profondo per la nostra provincia, che registra il dato di inflazione sul costo del vivere tra i più alti del Paese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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