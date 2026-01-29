Dimensionamento scolastico e accorpamenti i sindacati | Tagli all' offerta formativa e occupazionale

I sindacati tornano a criticare il piano di dimensionamento scolastico. Secondo le organizzazioni, i tagli all'offerta formativa portano a una riduzione dei posti di lavoro e a un peggioramento della qualità dell’istruzione. “Netta contrarietà davanti a questa ennesima operazione di tagli”, affermano, sottolineando che il provvedimento mette a rischio sia il servizio che i lavoratori del settore.

“Netta contrarietà davanti a questa ennesima operazione di tagli all’offerta formativa e conseguente riduzione occupazionale”. Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams commentano così la nascita del nuovo istituto comprensivo a Cesenatico, conseguente del.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamenti

A Bologna, sindacati e Regione si sono uniti in una protesta contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna.

Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna, i sindacati contestano i tagli poiché l’applicazione dei coefficienti ministeriali darebbe diritto a 566 scuole autonome contro le 532 effettive

In Emilia Romagna, i sindacati della scuola contestano i recenti tagli al dimensionamento scolastico, sostenendo che l’applicazione dei coefficienti ministeriali porterebbe a un aumento delle scuole autonome rispetto alle effettive.

dimensionamento scolastico e accorpamentiDimensionamento scolastico, firmato il decreto: è polemica. Accorpamenti in Altotevere, Barcaioli: Scelte imposteA Gubbio nasceranno invece tre istituti comprensivi: il primo circolo Matteotti confluirà con la sede di via Perugina, il secondo Aldo Moro con Mocaiana, mentre il terzo circolo San Martino sarà ... corrieredellumbria.it

dimensionamento scolastico e accorpamentiDimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it

