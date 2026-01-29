Dimensionamento scolastico e accorpamenti i sindacati | Tagli all' offerta formativa e occupazionale

I sindacati tornano a criticare il piano di dimensionamento scolastico. Secondo le organizzazioni, i tagli all'offerta formativa portano a una riduzione dei posti di lavoro e a un peggioramento della qualità dell’istruzione. “Netta contrarietà davanti a questa ennesima operazione di tagli”, affermano, sottolineando che il provvedimento mette a rischio sia il servizio che i lavoratori del settore.

“Netta contrarietà davanti a questa ennesima operazione di tagli all’offerta formativa e conseguente riduzione occupazionale”. Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams commentano così la nascita del nuovo istituto comprensivo a Cesenatico, conseguente del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Dimensionamento Scolastico

A Bologna, sindacati e Regione si sono uniti in una protesta contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna.

In Emilia Romagna, i sindacati della scuola contestano i recenti tagli al dimensionamento scolastico, sostenendo che l’applicazione dei coefficienti ministeriali porterebbe a un aumento delle scuole autonome rispetto alle effettive.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Dimensionamento Scolastico

Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamenti; Dimensionamento scuole: ecco tutti gli accorpamenti in Emilia Romagna; Dimensionamento scolastico, il Commissario taglia 9 autonomie. L’assessora Portas: Il Governo chiude il dialogo con la Regione, freddi calcoli e nessun beneficio reale per il mondo dell’istruzione; Dimensionamento scolastico: dal Governo altri nove accorpamenti. Todde: Inaccettabile, abbiamo già dato.

Dimensionamento scolastico, firmato il decreto: è polemica. Accorpamenti in Altotevere, Barcaioli: Scelte imposteA Gubbio nasceranno invece tre istituti comprensivi: il primo circolo Matteotti confluirà con la sede di via Perugina, il secondo Aldo Moro con Mocaiana, mentre il terzo circolo San Martino sarà ... corrieredellumbria.it

Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it

Dimensionamento scolastico, la senatrice Zedda: «Nessun disagio per studenti e docenti» L’esponente di Fratelli d’Italia replica alla Giunta Todde: «Le scelte di oggi legate al Pnrr arrivano dal passato» facebook

Dimensionamento scolastico, i tagli del #Governo alle autonomie in #EmiliaRomagna colpiscono le #scuole di #Fiorano e #Maranello x.com