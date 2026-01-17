Procedura di riorganizzazione avviata da Sifi sindacati | Preoccupazione per l' impatto occupazionale e sociale

La recente procedura di riorganizzazione avviata da Sifi Spa ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati riguardo agli effetti sul personale e sul tessuto sociale dell'azienda. La misura riguarda 52 dei 369 dipendenti, sollevando interrogativi sulla stabilità occupazionale e sulle conseguenze per la comunità lavorativa. La situazione richiede attenzione per valutare le implicazioni di questa riorganizzazione e garantire trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori.

Nel primo incontro di esame congiunto, svoltosi nella sede di Confindustria Catania, a seguito della comunicazione aziendale del 9 gennaio 2026, i sindacati hanno ribadito la necessità di un confronto reale e approfondito, volto a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori E' forte la preoccupazione per l'impatto occupazionale e sociale della procedura di riorganizzazione avviata da Sifi spa, che interessa 52 ruoli su un totale di 369 dipendenti. Nel primo incontro di esame congiunto, svoltosi nella sede di Confindustria Catania, a seguito della comunicazione aziendale del 9 gennaio 2026, i sindacati hanno ribadito la necessità di un confronto reale e approfondito, volto a salvaguardare l'occupazione e a ridurre al minimo l'impatto sociale della procedura.

