Energia In Comune | Bergamo presenta lo Sportello energia e clima per la neutralità climatica
Bergamo ha annunciato l’apertura dello “Sportello energia e clima” nell’ambito del progetto “Energia In Comune”. L’iniziativa mira a offrire supporto a cittadini, imprese e amministrazioni locali nel percorso verso la neutralità climatica entro il 2030. La presenza di questo sportello rappresenta un passo concreto per favorire azioni sostenibili e promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche energetiche e ambientali nel territorio bergamasco.
Bergamo. È stato presentato giovedì 15 gennaio in conferenza stampa “ Energia in Comune – Bergamo CCC”, il nuovo Sportello energia e clima pensato per accompagnare e supportare cittadini, imprese, amministratori e proprietari di condomini, oltre alle organizzazioni del territorio, in un percorso concreto verso la neutralità climatica entro il 2030. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea tramite Climate-Kic (agenzia europea per l’innovazione climatica) per un importo pari a 130.000 euro. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Climate City Contract della Missione Europea “ 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 ”, in coerenza con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e con la Strategia di Transizione Climatica “ Cli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
