A Ischia cinque bonus fiscali contro overtourism e negozi sfitti

A Ischia il Comune ha introdotto “UP!Ischia”, un insieme di cinque bonus fiscali pensati per aiutare i negozi e l’economia locale. L’obiettivo è sostenere le attività commerciali, ridurre le vetrine vuote e limitare gli effetti dell’overtourism sull’isola. La misura riguarda diverse agevolazioni che saranno disponibili per i commercianti e i residenti interessati.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Ischia lancia "UP!Ischia", un pacchetto di cinque bonus fiscali destinati a sostenere l'economia locale, contrastare la desertificazione commerciale e affrontare gli squilibri generati dall'overtourism. Il provvedimento è stato presentato stamattina dal sindaco Enzo Ferrandino nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del municipio del comune isolano capoluogo. La misura punta a utilizzare parte delle risorse prodotte dalla tassa di soggiorno, di cui è previsto un adeguamento a partire dal 15 maggio, per rafforzare il tessuto commerciale e sociale della città, favorire l'apertura delle attività anche nei mesi di bassa stagione e riequilibrare il mercato immobiliare nelle zone più turistiche.