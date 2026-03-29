Elezioni Scurria incassa il sostegno del Partito Repubblicano

Il Partito Repubblicano di Messina ha deciso di sostenere la candidatura di Marcello Scurria alle prossime elezioni. La decisione è stata comunicata ieri, al termine di una riunione dell’esecutivo convocata dal segretario cittadino del partito. La coalizione tra il partito e il candidato è stata ufficializzata durante l’incontro.

L'annuncio della sezione messinese diretta da Angelo Toscano. Soddisfatto il candidato a sindaco del centrodestra Il Partito Repubblicano di Messina correrà insieme a Marcello Scurria. Questa la decisione comunicata ieri al termine della riunione dell’esecutivo convocato dal segretario cittadino Angelo Toscano. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi centrali quali sanità, disabilità e inclusione, nonché le problematiche legate alle periferie e ai villaggi. Al termine della discussione, riscontrata una piena convergenza sui principali punti programmatici, l’esecutivo ha quindi deliberato di sostenere il candidato a sindaco del centrodestra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Elezioni, Scurria incassa il sostegno del Partito Repubblicano Articoli correlati Leggi anche: Elezioni, Il partito animalista sta con Scurria Addio a Rivizzigno. Ex assessore e anima del Partito RepubblicanoSi è spento dopo una lunga malattia all’età di 82 anni (li aveva compiuti ad agosto) Marcello Rivizzigno, anima del Partito Repubblicano Italiano:...