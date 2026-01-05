È scomparso a 82 anni Marcello Rivizzigno, figura di rilievo del Partito Repubblicano Italiano. Ex assessore e consigliere comunale a Forlì, ha dedicato la propria vita all’impegno politico e associativo, ricoprendo ruoli a livello regionale e nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama politico locale e nazionale.

Si è spento dopo una lunga malattia all’età di 82 anni (li aveva compiuti ad agosto) Marcello Rivizzigno, anima del Partito Repubblicano Italiano: dopo una vita con numerose esperienze politiche, associative, istituzionali – era stato consigliere comunale e assessore a Forlì –, era tuttora presidente regionale del partito, nonché consigliere e membro della direzione a livello nazionale. Nonostante le condizioni di salute, aveva partecipato all’ultima assemblea regionale il 16 dicembre. Fortissimo il cordoglio nel mondo repubblicano e non solo. Rivizzigno era nato a Siena nel 1943: il padre Raimondo era finanziere e poi era diventato cavaliere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Addio a Rivizzigno. Ex assessore e anima del Partito Repubblicano

