Durante le elezioni, il partito animalista ha deciso di sostenere il candidato sindaco rappresentante del centrodestra. Alcuni membri del partito hanno lasciato la loro posizione precedente, mentre altri si sono uniti al nuovo schieramento. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui processi interni alla formazione politica.

Alcuni vanno via altri si avvicinano e si schierano. Il partito animalista aha scelto si sostenere Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. Il dirigente nazionale Carlo Callegari annuncia l'appoggio a Scurria alle prossime elezioni amministrative di Messina. "L'incontro con l'avvocato Scurria è stato subito in perfetta sintonia in quanto si è dimostrato sensibile e vicino al tema animalista. Nell'incontro si è parlato,oltre che del benessere degli animali, anche di randagismo e sterilizzazioni nonché della realizzazione di un canile sanitario e di un cimitero per animali di affezione senza dimenticare i problemi legati all'ambiente" - ha dichiarato Callegari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni, Il partito animalista sta con Scurria

Articoli correlati

Elezioni e centrodestra, Sciacca abbandona ScurriaLa Campagna Elettorale a Messina: Rinascita Messina Si Presenta Autonoma e Rompe gli Schieramenti Messina è al centro di una svolta nella campagna...

Elezioni e centrodestra, Sciacca abbandona Scurria: "Avremo un nostro candidato autonomo"Il gruppo civico Rinascita Messina a sorpresa non sosterrà l'avvocato e con una lista la coalizione, tutto questo dopo mesi di percorso comune Adesso...

Altri aggiornamenti su Elezioni Il partito animalista sta con...

Temi più discussi: Elezioni, Il partito animalista sta con Scurria; La Corte d'Appello esclude 4 liste alla Camera e 3 al Senato; Elezioni a Messina, il Partito Animalista sceglie il centrodestra: intesa sul nome di Scurria; Regionali Calabria, Forza Italia presenta le liste: 72 candidati a sostegno di Roberto Occhiuto.

Elezioni, debutta il Partito Animalista «Voghera si dimentica di cani e gatti»Una lista civica con un candidato sindaco e un programma elettorale dedicato esclusivamente alla tutela degli amici di affezione. È quella di Fabio Aquilini, 60 anni, che lancia il Partito Animalista ... laprovinciapavese.gelocal.it

Pasqua e agnelli, Partito Animalista Fvg: «Festa della vita, fermiamo la macellazione dei cuccioli»Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, il Partito Animalista Italiano – Friuli Venezia Giulia (PAI FVG) richiama l’attenzione dell’opinione pubblica su quella che definisce una crescente contradd ... triestecafe.it

32 anni fa, Forza Italia vinceva le elezioni per la prima volta, regalando il più bel sogno a tutti gli italiani. 32 anni dopo continuiamo a lavorare per il Paese che amiamo. - facebook.com facebook

32 anni fa Silvio Berlusconi vinceva le elezioni cambiando per sempre la storia del nostro Paese. Oggi, con la stessa passione e lo stesso impegno, continuiamo a credere negli stessi valori e a lavorare per l’Italia che amiamo x.com