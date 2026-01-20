De Luca spacca il Pd e si candida a sindaco di Salerno Ruotolo | Basta con il feudalesimo

De Luca si candida a sindaco di Salerno, dopo le dimissioni dell’attuale primo cittadino, suscitando divisioni all’interno del Partito Democratico. Ruotolo commenta: “Basta con il feudalesimo”. La candidatura del leader regionale del PD evidenzia le tensioni politiche in città, mentre il partito si confronta con un momento di cambiamenti e sfide interne.

Don Vincenzo non si ferma. De Luca punta a diventare sindaco di Salerno, dopo le dimissioni del primo cittadino, e il Partito Democratico si spacca ancora intorno alla sua figura, di per sé già divisiva. Con un attacco ad alzo zero dell’europarlamentare Sandro Ruotolo. Le dimissioni del suo ex capo di gabinetto. Venerdì scorso il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si è dimesso da primo cittadino. Senza che vi fossero ragioni politiche o tensioni nella maggioranza. Napoli è l’ex capo gabinetto di De Luca ed è rimato molto legato al rais. Quindi, le dimissioni non sono altro che il via libera per la candidatura di Don Vincenzo alle amministrative che si svolgeranno in primavera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Salerno: Ruotolo, 'De Luca sindaco? Feudalesimo'

Dimissioni del sindaco Napoli, Ruotolo (Pd): "Ci ripensi, c'è aria di nuovo feudalesimo"

