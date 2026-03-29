Canzonissima Elettra Lamborghini si emoziona e sbotta in diretta | momento acceso in studio

Durante la trasmissione di Canzonissima, Elettra Lamborghini si è mostrata visibilmente emozionata e ha avuto un momento di tensione in diretta. La cantante ha partecipato a una performance, poi ha reagito con un episodio acceso nello studio televisivo. La scena si è conclusa con un intervento di un membro del pubblico o dello staff.

Elettra Lamborghini, emozione e tensione in diretta a Canzonissima. Una performance carica di significato, seguita da un momento di forte tensione. Nel corso della puntata di Canzonissima del 28 aprile, Elettra Lamborghini ha portato sul palco un’esibizione intensa sulle note di “Alta Marea”, dedicata a Lolita, la sua cavalla scomparsa. Un ricordo personale, profondo, che ha segnato visibilmente la cantante. Il ricordo della cavalla Lolita. Al termine dell’esibizione, visibilmente commossa, Elettra ha condiviso il dolore per quella perdita: “La morte di Lolita mi ha devastato la vita. anche dopo sei anni non ne sono uscita.” La cavalla era entrata nella sua vita quando aveva solo 10 anni ed è rimasta al suo fianco fino all’età adulta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Canzonissima, Elettra Lamborghini si emoziona e sbotta in diretta: momento acceso in studio Articoli correlati Elettra Lamborghini a CanzonissimaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast(Adnkronos) – Elettra Lamborghini sarà nel cast della nuova edizione di 'Canzonissima'. Altri aggiornamenti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: Canzonissima 2026 - Il giudizio sull’esibizione di Elettra Lamborghini - Video; Canzonissima, Elettra Lamborghini con Bella vera; Elettra Lamborghini: All’Eurovision con Gabriele Corsi, i festini bilaterali diventano un tour e a Canzonissima canto per la mia cavalla Lolita che mi ha salvato la vita; Canzonissima: Elettra Lamborghini si commuove per la sua Lolita, Caterina Balivo per Enrico Ruggeri. Elettra Lamborghini in lacrime dopo il commento di Simona Izzo a Canzonissimanella seconda puntata di Canzonissima Elettra Lamborghini dedica Alta marea alla cavalla Lolita, si commuove e ha un acceso confronto con Simona Izzo sul vestito ... notizie.it Canzonissima: Elettra Lamborghini si commuove per la sua Lolita, Caterina Balivo per Enrico RuggeriIl primo ospite della puntata di sabato 28 marzo di Canzonissima è Vanessa Scalera che non canta, ma dedica un monologo, che è una vera dichiarazione d'amore, ad Adriano Celentano: Mi sono innamorata ... today.it Un’Elettra che non avete mai visto prima! No ragazzi, dovete assolutamente vedere questa esibizione di Elettra Lamborghini che dedica “Alta marea” alla sua cavalla Lolita. Bravissima, emozionante e commovente #Canzonissima #ElettraLamborghini x.com “Questa cavalla mi ha segnato l’esistenza” #Canzonissima #ElettraLamborghini facebook