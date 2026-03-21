Nel match tra Genoa e Udinese, Ekuban riceve un 5 per la sua prestazione, mentre Zaniolo ottiene un 6,5 grazie a un assist. Bijow viene sorpreso sul primo gol, Norton Cuffy combatte ma senza effetti, Vitinha si mostra impreciso e fuori partita. Questi i principali voti e protagonisti della partita, senza ulteriori analisi.

Bijow si fa sorprendere sul primo gol, Norton Cuffy si sbatte ma non incide, Vitinha è Impreciso, mai dentro la gara. Okoye dà sicurezza al reparto intero, Solet cresce nella ripresa, Karlstrom porta ordine e detta i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Udinese, le pagelle: Ekuban 5, mai in partita. Zaniolo, un assist-gioiello da 6,5

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