La Germania vuole riprendersi il suo oro dagli Stati Uniti Con Trump è troppo rischioso

La Germania si sta preparando a richiedere il rimpatrio delle sue riserve auree negli Stati Uniti, motivata da preoccupazioni legate alla stabilità e alla sicurezza dei patrimoni. Secondo quanto riportato dal Guardian, il dibattito sulla restituzione delle riserve alla Bundesbank è tornato in primo piano, evidenziando le tensioni tra i due paesi e la volontà di rafforzare la propria autonomia finanziaria.

Roma, 24 gennaio 2026 – Berlino è preoccupata per il suo oro. Secondo il Guardian, il dibattito sul rimpatrio di una parte delle riserve auree custodite negli Stati Uniti, nei caveau della Federal Reserve di New York, è tornato al centro della scena. Una questione che per anni era rimasta ai margini della politica economica, oggi rientra con forza nell'agenda strategica tedesca con l'operazione Gold zurück in die Heimat. Complice l' instabilità internazionale e il ritorno di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti, che ha riacceso i timori sul controllo delle straniere che, in questi contesti, più che una riserva finanziaria è uno strumento di sovranità.

