Brenda Lodigiani | GialappaShow per me è famiglia Olimpiadi? Esperienza unica – Intervista

Dal 30 marzo, ogni lunedì alle 21.30, torna su TV8, in simulcast su Sky e streaming su NOW, la nuova edizione del GialappaShow. Brenda Lodigiani ha descritto il programma come una famiglia e ha parlato delle Olimpiadi come di un’esperienza unica. La trasmissione, condotta dal trio noto, riprenderà le sue puntate con nuovi contenuti e ospiti.

Al via dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione del GialappaShow. Al timone ci sono ancora loro: Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, che insieme al Mago Forest sono pronti a dare vita a una nuova edizione che si preannuncia bollente. Tra le novità i nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Brenda Lodigiani, ecco cosa ci ha raccontato. Intervista a Brenda Lodigiani – GialappaShow 2026. Brenda torni con il GialappaShow: che momento è per te e che effetto ti fa tornare in questo programma di grande successo? Lo dico sempre: per me il GialappaShow è casa, è famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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