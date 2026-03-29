Edoardo Ercole, nato nel 1989, è l’unico figlio dell’attrice Serena Grandi e di Beppe Ercole, dalla loro relazione. La madre ha espresso pubblicamente il suo orgoglio nei confronti di lui. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla sua attività professionale o sulla sua vita privata.

Edoardo Ercole è l’unico figlio di Serena Grandi ed è nato nel 1989 dalla storia d’amore dell’attrice con Beppe Ercole. Il figlio di Serena Grandi ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e ha aperto un’agenzia di comunicazione che si occupa dell’immagine di molti volti noti del mondo dello spettacolo. “Edoardo è diventato un manager di una grossa azienda, è un creativo, un uomo, è fidanzato con un ingegnere spaziale che lo cura in una maniera incredibile”, aveva detto la mamma Serena Grandi qualche anno fa a Verissimo. Edoardo Ercole da molto tempo ha dichiarato di essere omosessuale, una consapevolezza che ha raggiunto quando era giovanissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Edoardo Ercole, chi è l’unico figlio di Serena Grandi e cosa fa nella vita: “Sono orgogliosa di lui”

Articoli correlati

Beppe Ercole, chi è l’ex marito di Serena Grandi e padre del figlio Edoardo: “Mi tradiva con 4 o 5 amiche. L’ho scoperto al battesimo di mio figlio”Beppe Ercole è stato l’ex marito di Serena Grandi, scomparso nel 2010, di professione arredatore e antiquario, romano d’origine, era famoso...

Chi è il marito di Miriam Leone, Paolo Carullo e cosa fa nella vita (e chi sono gli ex famosi prima di lui)Miriam Leone, prima dell’attuale marito Paolo, ha avuto una relazione con il designer di alberghi di lusso Emanuele Garosci.