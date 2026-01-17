Chi è il marito di Miriam Leone Paolo Carullo e cosa fa nella vita e chi sono gli ex famosi prima di lui

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone, noto attrice e modella italiana. Professionista nel settore dell’ospitalità di lusso, si occupa di gestione alberghiera. Prima di incontrare Carullo, Miriam Leone ha avuto una relazione con Emanuele Garosci, designer specializzato in arredamenti per hotel di alta gamma. La coppia vive un rapporto stabile e riservato, lontano dai riflettori.

Miriam Leone, prima dell'attuale marito Paolo, ha avuto una relazione con il designer di alberghi di lusso Emanuele Garosci. In seguito sta insieme a Davide Dileo (noto come Boosta), tastierista dei Subsonica per 4 anni, ma la storia naufraga senza che i diretti interessati spieghino mai i motivi della rottura. Nel 2017 viene più volte fotografata dai paparazzi insieme al collega Matteo Martari, che conosce sul set della serie Non uccidere, ma non arriva alcuna dichiarazione ad ufficializzare la relazione. Molto riservati sulla loro relazione, all'epoca Miriam Leone e Matteo Martari furono sorpresi dai paparazzi durante una passeggiata che confermò il loro legame.

