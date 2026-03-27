Meloni il rilancio politico non passa dall’economia

Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il premier ha dichiarato che il rilancio politico non dipenderà dall’economia, ma da altri aspetti della propria azione politica. Le sue parole indicano una strategia volta a distogliere l’attenzione dai risultati referendari, sottolineando che il percorso di ricostruzione dell’immagine di leader sarà diverso. La posizione ufficiale si concentra sulla necessità di rinnovare l’approccio politico senza fare riferimento a fattori economici.

Il caso Per l’Italia taglio della crescita nel 2026. Istat: crolla la fiducia dei consumatori. Ocse: Pil allo 0,4%, inflazione al 2,4% e guerra, la tempesta perfetta che scuote il governo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. L’economia non aiuterà Meloni a ricostruire un’immagine da leader vincente che lei stessa ha distrutto con la sconfitta al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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