Ecco racconti e suoni dalle guerre | Il nostro esempio di teatro civile

Un anno fa, Francesca Mannocchi contattò Rodrigo D’Erasmo tramite Instagram per proporre una collaborazione legata a un progetto sul teatro civile. Da quel primo contatto è nata una partnership che ha portato alla creazione di racconti e suoni ispirati alle guerre, offrendo uno sguardo attraverso le testimonianze e le rappresentazioni teatrali di eventi bellici.

Rodrigo D’Erasmo, come è nata la collaborazione con Francesca Mannocchi? "Un anno fa lei mi scrisse su Instagram per chiedermi di parlare del progetto. Io, tra l’altro, sono un suo estimatore. Fu un piacere confrontarsi con lei, che per la prima volta aveva deciso di portare sul palcoscenico i racconti di quello che ha vissuto, e ciò che tali esperienze hanno lasciato dentro di lei. E’ iniziata così una serie di incontri, di scambi di suggestioni. Lei mi mandava dei video molto potenti, a volte sconvolgenti, io rispondevo con musiche e sonorità". Un mix di cronaca e arte? "Nello spettacolo c’è un doppio linguaggio: quello giornalistico e quello poetico-narrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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