Treviglio ricorda l’ex ministra Fedeli Il sindaco | Era un esempio di coerenza civile

A Treviglio, città natale di Valeria Fedeli, si è aperto un momento di cordoglio per la scomparsa dell’ex ministra e vicepresidente del Senato. Il sindaco ha sottolineato il suo esempio di coerenza civile, ricordando la figura di Fedeli come un punto di riferimento per la comunità locale. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di una persona che ha lasciato un segno importante nel panorama politico e civile italiano.

