Treviglio ricorda l’ex ministra Fedeli Il sindaco | Era un esempio di coerenza civile
A Treviglio, città natale di Valeria Fedeli, si è aperto un momento di cordoglio per la scomparsa dell’ex ministra e vicepresidente del Senato. Il sindaco ha sottolineato il suo esempio di coerenza civile, ricordando la figura di Fedeli come un punto di riferimento per la comunità locale. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di una persona che ha lasciato un segno importante nel panorama politico e civile italiano.
Treviglio (Bergamo), 15 gennaio 2026 – Ha suscitato dolore e partecipazione al lutto a Treviglio, dove era nata 76 anni fa, la morte di Valeria Fedeli, già ministro della Istruzione nel governo Gentiloni e in precedenza vicepresidente del Senato. Nella città bergamasca tornava di quando in quando da Roma, dove abitava da anni, per incontrare e salutare parenti e amici del periodo scolastico ed anche in occasione di funerali di persone care. Valeria Fedeli con Papa Francesco (ImagoE) A Treviglio risiedono alcuni parenti, i cugini Maria Rosa Rottola, Claudio Rozzoni e Silvana Fedeli con le rispettive famiglie, mentre a Bergamo abita il fratello Giovanni, avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
