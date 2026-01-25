Australian Open 2026 | quanto può guadagnare Jannik Sinner con il montepremi record

Gli Australian Open 2026 hanno stabilito un nuovo record di montepremi, arrivando a 111,5 milioni di dollari australiani (circa 64 milioni di euro). Questa cifra rappresenta un incremento significativo rispetto alle edizioni precedenti, offrendo maggiori opportunità di guadagno ai partecipanti. In particolare, il torneo potrebbe rappresentare un’importante occasione economica per Jannik Sinner, tra i favoriti, grazie alla crescente disponibilità di premi in palio.

Gli Australian Open 2026 hanno registrato il montepremi più alto mai visto nella storia dell'evento: 111,5 milioni di dollari australiani, che in euro corrispondono a circa 64 milioni. In questo contesto, il campione uscente Jannik Sinner può aspirare a incassi molto consistenti nella prima settimana di gioco e oltre, a seconda di quanto riuscirà ad avanzare nel tabellone principale. Il montepremi degli Australian Open 2026 è distribuito in modo progressivo, con aumenti percentuali importanti rispetto agli anni scorsi. Per quanto riguarda il tabellone principale singolare, uomo e donne, la semplice partecipazione porta in dote 150.

Australian Open, montepremi da capogiro: quanto può incassare SinnerGli Australian Open offrono un montepremi record, attirando i migliori tennisti del circuito.

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Il montepremi per la prima settimanaA pochi giorni dall'inizio degli Australian Open 2026, si analizza il montepremi destinato alla prima settimana del torneo.

