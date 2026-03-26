Milan ecco chi è e come gioca Alajbegovic | numeri e un dato importante sul suo ruolo

Il Milan è interessato a un giocatore che si chiama Alajbegovic, considerato per il prossimo mercato estivo. Le sue caratteristiche e il suo ruolo sul campo sono stati analizzati, con particolare attenzione ai numeri e a un dato significativo che riguarda la sua posizione e le sue prestazioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative ufficiali o accordi già presi.

Milan, i rossoneri continuano a cercare giocatori interessanti per il futuro: scout del Diavolo starebbero seguendo il talento del Salisburgo Alajbegovic. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri offensivi stagionali del giovane Alajbegovic. In aiuto ecco i dati da 'Opta' e 'Sofascore'. 36 partite giocate con 11 gol. Un dato sensibilmente più elevato degli XG che si fermano a 5,04. 3 assist che invece sono più bassi di quelli previsti (6,31). Interessantissimo i dati sui gol e gli assist: quello degli assist è anche facilmente giustificabile. Alajbegovic trova bene i compagni che spesso non sfruttano i suoi passaggi vincenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ecco chi è e come gioca Alajbegovic: numeri e un dato importante sul suo ruolo Articoli correlati Alajbegovic profilo perfetto per il Milan: costo, numeri, scadenza e stipendioMancano sempre meno settimane al termine della stagione e all'inizio di quello che si prospetta un calciomercato molto importante per il Milan. Top News Milan: Fofana si sfoga sul ruolo, Leao sui social. Via il portoghese? Ecco chi può arrivareTanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti su Milan ecco chi è e come gioca... Temi più discussi: Milan, Rafael Leao non convocato: salta il Torino. Ecco chi può giocare al suo posto; Milano caput mundi? Ecco chi scommette sull’eredità economico-finanziaria dei giochi olimpici; Milan, osservatori al Dall'Ara per Bologna-Lazio: ecco chi stanno seguendo i rossoneri; Trevisani: Ecco chi vedo meglio tra Milan e Napoli. Le mani del Milan su André: chi è e come gioca il talento del Corinthians che vede rossoneroAnche al di fuori delle tradizionali finestre di mercato, le trattative non si fermano mai e gli affari si possono chiudere in qualsiasi momento: lo dimostra la notizia che arriva da ESPN, confermata ... calciomercato.com Leao, Modric, Fofana e...: i 9 giocatori del Milan in bilico. Chi andrà via in estate?Il mercato non è lontano, vediamo quali rossoneri possono lasciare a giugno. Da Nkunku a Gimenez e Füllkrug, quanti dubbi in attacco ... gazzetta.it Leao in Portogallo per controlli all'adduttore: le sue condizioni verso Napoli-Milan - facebook.com facebook Secondo quanto appreso dalla redazione di @MilanNewsit, #Leao ha svolto delle visite all'estero per valutare il suo problema all'adduttore. In accordo con il #Milan proseguirà in Portogallo l'iter di lavoro e trattanenti per guarire dal fastidio fisico e poi torner x.com