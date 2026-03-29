Ecco la squadra del Pd che appoggia Gattinoni alle elezioni

Questa mattina, al parco “L’Isola della Felicità” di Pescarenico, è stata presentata la lista di candidati del Partito Democratico per le elezioni comunali di Lecco, che si terranno il 24 e 25 maggio. Alla cerimonia ha partecipato anche il candidato sindaco Mauro Gattinoni, confermando il sostegno del partito alla sua candidatura. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del partito e i membri della lista.

I Dem presentano la lista per le prossime Amministrative: in campo 16 uomini e 16 donne. Crimella: "Squadra solida, competente e radicata, molti giovani con accanto figure che alle spalle vantano esperienza di governo" Presentata questa mattina al parco “L’Isola della Felicità” di Pescarenico la lista di candidati del Partito Democratico in vista delle elezioni comunali di Lecco del 24 e 25 maggio, con la cobferma del sostegno convinto alla candidatura di Mauro Gattinoni, presente all’evento. Insieme a lui anche l’onorevole Chiara Braga, Capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, ilconsigliere regionale Gian Mario Fragomeli e i rappresentanti del Pd provinciale di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Ecco la squadra del Pd che appoggia Gattinoni alle elezioni Articoli correlati Sicilia: Calenda appoggia La Vardera, nasce un polo per le elezioni regionali e rilanciare l’isola.Calenda e La Vardera: Verso un Nuovo Polo per la Sicilia? Un possibile accordo politico sta prendendo forma in Sicilia. Elezioni comunali a Pagani, Noi Moderati appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello"Noi Moderati prende atto che anche a Pagani non è stato possibile salvaguardare la compattezza del centrodestra e, pur nel rispetto della libertà di...