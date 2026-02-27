Il Tolentino prosegue la sua serie positiva grazie a una prestazione convincente. L’attaccante brasiliano, con la sua determinazione, afferma che il team è in buona forma e punta a mantenere il ritmo. La squadra si prepara alla sfida contro il Montegranaro con l’obiettivo di continuare a credere nei playoff e di ottenere un risultato che possa rafforzare la propria posizione in classifica.

"Siamo un gruppo in salute. Contro il Montegranaro inseguiamo la vittoria per entrare nei playoff". Ha le idee chiare Ruan Nunes De Melo, attaccante brasiliano del 2004 del Tolentino. Il giocatore è arrivato nel mercato invernale e ha rinforzato il reparto offensivo con un elemento tecnico e rapido nello stretto. "Con l’allenatore – aggiunge – mi sto trovando benissimo, è una persona preparatissima per migliorarci sia dal punto di vista calcistico che dal lato umano. Stiamo attraversando un buon momento di forma e la classifica si fa sempre più interessante, non vogliamo smettere di vincere". I cremisi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cremisi in serie positiva. L'attaccante De Melo: "Tolentino, adesso non vogliamo fermarci più»

