un punto a osimo tolentino allungata la striscia positiva

La partita tra Osimo e Tolentino si è chiusa senza gol, con un risultato che soddisfa il Tolentino. Il pareggio a reti inviolate arriva in una sfida complicata, su un campo difficile come quello dell’Osimana. Paolo Corradini, vice allenatore dei neroverdi, ha commentato che il risultato è giusto, considerando le difficoltà affrontate sul campo avversario.

"Pareggio giusto arrivato su un campo molto ostico". Così Paolo Corradini, vice allenatore del Tolentino, dopo lo 0-0 in casa dell’Osimana. Un match equilibrato condizionato dalle avverse condizioni meteo che hanno reso il terreno di gioco molto pesante, rendendo difficili le trame di gioco. "Abbiamo risposto colpo su colpo – dice Corradini – alle iniziative dei giallorossi, sapevamo che sarebbe stato un match delicato e così è stato. Ci teniamo stretto il punto perché ci permette di allungare la striscia positiva dopo due successi: siamo ottimisti per il futuro". Il pareggio di Osimo proietta la formazione cremisi a quota 29, soltanto due lunghezze in meno rispetto alla zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

