Oggi alle 15,30 si svolge una partita tra le squadre di dilettanti, con un nuovo orario di inizio. La sfida tra le due formazioni si svolge in un momento di grande attesa e coinvolgimento locale, con le squadre che cercano di ottenere un risultato positivo in questa fase della stagione. L’evento si tiene in un campo tradizionale, davanti a un pubblico di appassionati.

Tutti in campo alle 15,30 i dilettanti col nuovo orario. Oggi può essere io giorno della festa della Cognentese, capolista di Terza "B" a +8 sul Borghetto Sant’Anna a 3 gare dalla fine: in caso di successo oggi col Baracca sarà promozione, che arriverà in ogni caso se il Borghetto non batterà il Castelfranco. ECCELLENZA. Nella quint’ultima giornata il Terre di Castelli (infortunati Venturelli, Caniparoli e Bruno, Gigli in Nazionale) quinto a +3 sul Brescello se la vede col Rolo terz’ultimo (squalificato Lo Bello, ko Papaianni e Bahi) e può fare un favore anche al Formigine (+4 sui reggiani) che torna al "Pincelli" senza Barbetta, Mininno, Prandini, Iattici e Guastalli per sfidare l’Agazzanese (fuori Reggiani, Maffezzoli e Farina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, Terre all’assalto del Rolo. Medolla prova un altro allungo

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