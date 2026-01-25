La quarta giornata di ritorno del girone A di Eccellenza si apre con l’anticipo tra Terre di Castelli e Zola Predosa. Nel frattempo, il Corticella di Cavina affronta il Rolo, mentre il Mezzolara attende lo Young Santarcangelo. Questi incontri rappresentano un momento importante per le formazioni coinvolte, con sfide che potrebbero influenzare la classifica e gli obiettivi stagionali.

Si è aperta con l’anticipo tra Terre di Castelli e Zola Predosa la quarta di ritorno del girone A di Eccellenza. A Castelvetro è finita 3-0 per i più quotati padroni di casa, con la band di Marco Biagini che, archiviata la sconfitta, si concentrerà sulla prossima sfida casalinga contro il Fiorenzuola. Alle 14,30 di oggi scenderà in campo anche l’altra bolognese che milita in questo raggruppamento, il Corticella: il team di Michel Cavina, terzultimo, è atteso dal fondamentale scontro diretto salvezza in programma sul terreno del Rolo. Per quanto riguarda il girone B, tutte le sfide di questo ventunesimo turno si giocheranno alle 14,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA: lo zola battuto dal terre di castelli. Il Corticella di Cavina fa visita al Rolo. Il Mezzolara aspetta lo Young Santarcangelo

