Eccellenza Altro scontro diretto Chiesanuova all’assalto dell’Urbino

Il Chiesanuova ha perso ancora una volta contro l’Urbino, a causa di un gol decisivo segnato negli ultimi minuti. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a evitare la sconfitta nonostante gli sforzi. Domenica, il prossimo incontro si giocherà al Don Guido Bibini, dove il club punta a conquistare i tre punti per allontanarsi dalla zona pericolo.

Il futuro è adesso per il Chiesanuova ed il futuro, inteso come obiettivo salvezza, passa di nuovo dal Don Guido Bibini e contro una formazione del Montefeltro. Una settimana dopo il ritorno al successo, l'1-0 sull'Urbania, oggi i ragazzi di Mariotti ricevono l'Urbino alle 15. Un altro scontro diretto, lo dice la classifica. A differenza dei cugini, i ducali (3 gare senza successo) sono insidiosi in trasferta. Mister, finora contro le pesaresi un bel pareggio (K Sport) e una vittoria: non c'è due senza tre? "Ci metterei la firma. Ogni gara fa storia a sé, l'Urbino poi è ostico perché assai duttile tatticamente.