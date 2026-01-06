Calcio Eccellenza Il Mezzolara di Zecchi vuole un altro blitz aspettando l’ex Spal
Il campionato di Eccellenza riprende con la prima giornata di ritorno, alle ore 14.30. La capolista Mezzolara di Nicola Zecchi, in testa nel girone B, affronta la Sampierana, cercando un altro risultato positivo. Attesa anche la sfida dell’ex Spal, che sarà ospite del Fratta Terme. Un avvio di stagione che promette attenzione e interesse, senza sovrapposizioni di entusiasmo, ma con l’obiettivo di proseguire nel cammino già avviato.
Prima giornata di ritorno alle 14.30 l’Eccellenza. Partendo dal girone B la capolista Mezzolara di Nicola Zecchi, prima con due punti sulla corazzata Ars et Labor Ferrara, terrà a battesimo il 2026 sul campo della Sampierana con un orecchio rivolto alla sfida che vedrà protagonista l’ex Spal (che farà visita al Fratta Terme). Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli – quinto – ospiterà il Solarolo (dove l’attuale tecnico giallorosso ha vissuto le ultime stagioni) mentre al ‘Negrini’ di Castenaso, in posticipo (il fischio d’inizio sarà infatti alle 18), è in programma il sentito derby tra i padroni di casa guidati da Fabio Rizzo (noni) e l’ Osteria Grande del nuovo tecnico Vito Melotti (terzultima e dunque in piena bagarre per non retrocedere). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
