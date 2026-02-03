Fedez papà per la terza volta la voce sulla gravidanza di Giulia Honegger e il sesso del figlio

Fedez e Giulia Honegger sono al centro delle ultime voci di gossip. Si dice che il rapper sia pronto a diventare papà per la terza volta, ma ancora non c’è niente di ufficiale. I rumors sulla gravidanza di Giulia si fanno sempre più insistenti, e anche il sesso del bambino sembra essere un argomento caldo tra amici e social. Per ora, però, tutto resta nel campo delle indiscrezioni.

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Fedez sarebbe pronto a diventare padre per la terza volta. Da settimane il mondo del gossip segue con attenzione i movimenti del rapper e della sua compagna Giulia Honegger, alimentando indiscrezioni che, giorno dopo giorno, sembrano trovare nuovi elementi a sostegno. Al centro dei rumors ci sarebbe una presunta gravidanza che, se confermata, segnerebbe un nuovo capitolo nella vita privata dell'artista milanese. Il condizionale resta d'obbligo, ma le voci si rincorrono con una certa insistenza. Dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez potrebbe allargare nuovamente la famiglia.

