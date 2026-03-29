Venerdì sera, 27 marzo 2026, una donna di 76 anni è stata trovata senza vita vicino alle strisce pedonali di piazza Generale Cantore, nel quartiere di Cristo Re a Trento. La vittima è stata identificata come Sandra Piccini. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

La tragedia si è consumata venerdì 27 marzo a Trento. A ricostruire i fatti, anche visionando le telecamere di videosorveglianza, sono stati gli agenti della polizia locale È Sandra Piccini la donna di 76 anni che venerdì sera, 27 marzo 2026, è stata trovata senza vita nei pressi di piazza Generale Cantore, nel quartiere di Cristo Re a Trento. Del caso se ne sono occupati gli agenti della polizia locale che, dopo aver visionato le telecamere, avrebbero escluso l’ipotesi dell’investimento. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sembra che la signora – forse anche a causa delle forti raffiche di vento – sia scivolata e abbia sbattuto la testa contro il marciapiede. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - È Sandra Piccini la donna trovata morta sulle strisce pedonali

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