Investita sulle strisce pedonali | grave una donna

Una donna è rimasta ferita grave questa sera a Barletta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Regina Elena. L’incidente si è verificato poco prima delle 20, quando la vettura ha colpito la pedonesta che stava attraversando con cautela. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno portato la donna in ospedale con un codice rosso. Polizia e vigili urbani stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Una donna è stata investita da un'auto questa sera a Barletta mentre attraversava, sulle strisce pedonali, via Regina Elena. La vittima, che compirà il prossimo agosto 49 anni, nell'urto contro il mezzo avrebbe sfondato il parabrezza riportando profonde ferite craniche. Soccorsa dal personale del 118 e classificata come codice rosso è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria: le sue condizioni sarebbero gravi. Il conducente dell'auto che ha travolto la vittima si sarebbe fermato. Indaga la Polizia locale.