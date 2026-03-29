È possibile conoscere il numero di aspiranti presenti nelle GPS di una determinata provincia?

Durante un dibattito trasmesso su una piattaforma dedicata all’istruzione, è stata posta l’attenzione sulle modalità di accesso alle informazioni riguardanti il numero di candidati inseriti nelle GPS di una specifica provincia. L’evento, che si è svolto il 18 marzo 2026, ha visto la partecipazione di una docente esperta in normative scolastiche, che ha discusso sulle procedure successive alla presentazione delle domande per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.

Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normative scolastiche, focus sulle procedure post presentazione delle domande per le GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GPS 2026, Sostegno Infanzia: 27 mila aspiranti già iscritti. 4 iscritti su 10 tra Campania e Sicilia. Pochi a Nord. Tutti i dati per provinciaLe Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 per il sostegno nella scuola dell’infanzia contano 27. 112, la tecnologia che salva vite: a Parma una giornata per conoscere il Numero Unico di EmergenzaIl Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) si conferma una risorsa strategica per la sicurezza dei cittadini e per il sistema sanitario. Aggiornamenti e contenuti dedicati a possibile conoscere Temi più discussi: Conoscere e farsi conoscere dai nostri ragazzi nei College. Il viaggio negli USA di Banchi, Datome e Trainotti; Referendum costituzionale confermativo: in tempo reale i dati su affluenze e risultati nei 51 seggi elettorali di Bitonto; L'invisibile del Museo; I risultati del referendum per età e orientamento politico vanno presi con cautela. Il Libro Possibile 2026, Elsa Fornero a Londra: «Conoscere l’economia è essenziale per cittadini consapevoli»L'ex ministra presenta il saggio scritto con Anna Lo Prete nell’ambito della prima giornata del festival Il Libro Possibile Si sa, il nostro Paese è pieno di epidemiologi, in tempo di pandemia, di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Anticipazioni Stasera tutto è possibile del 4 marzo: gli ospiti della prima puntataStefano De Martino non si ferma. Stasera, mercoledì 4 marzo, il conduttore torna in prima serata con Stasera tutto è possibile. Parte così la nuova edizione del comedy show di Rai 2, pronta a regalare ... dilei.it Hai tra i 18 e i 28 anni Ti aspettiamo all’Open Day del Servizio Civile Universale Lunedì 30 marzo, dalle 14:30 alle 18:30, presso Palazzo Ducale, sarà possibile conoscere da vicino le opportunità di Servizio Civile attive sul territorio. L’ingresso è libero e - facebook.com facebook