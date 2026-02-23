GPS 2026 Sostegno Infanzia | 27 mila aspiranti già iscritti 4 iscritti su 10 tra Campania e Sicilia Pochi a Nord Tutti i dati per provincia

Le GPS 2026 per il sostegno nell'infanzia sono state richieste da 27 mila candidati, a causa dell’alto bisogno di insegnanti specializzati. Quattro persone su dieci provengono da Campania e Sicilia, mentre sono pochi nel Nord Italia. Questi dati si riferiscono alle iscrizioni per provincia e mostrano una forte concentrazione nel Sud. La distribuzione delle domande fotografa le disparità nel settore dell’istruzione tra le regioni italiane.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 per il sostegno nella scuola dell’infanzia contano 27.382 aspiranti su base nazionale, secondo l’elaborazione del nostro Centro studi dei dati ufficiali depurati dalle duplicazioni ministeriali. La distribuzione territoriale conferma una forte polarizzazione a favore del Mezzogiorno, con un divario netto rispetto a diverse realtà del Nord. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS Primaria 2026, oltre 175mila gli iscritti: il Nord in affanno, Sicilia e Campania in testa per numero. Tutti i dati per Regione e ProvinciaLe GPS Primaria 2026 hanno attirato oltre 175 mila iscritti, a causa della crescente domanda di insegnanti.

Parte oggi, 23 febbraio, l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal ministero.

