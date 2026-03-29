Bernardo Rossi Doria | 91 anni di lotta per il paesaggio italiano

Venerdì 27 marzo è deceduto a Roma un urbanista e difensore del territorio che aveva 91 anni. La sua vita è stata dedicata alla tutela del paesaggio italiano, e la notizia della sua morte ha suscitato attenzione nel settore. La sua esperienza professionale si è estesa per quasi un secolo, durante il quale ha lavorato in prima linea per la difesa del territorio.

La notizia arriva da Roma, dove ha chiuso i suoi 91 anni Bernardo Rossi Doria. L’urbanista e difensore del territorio è mancato venerdì 27 marzo. La famiglia ha reso nota la scomparsa con la moglie Gaia Pallottino. Un uomo che ha dedicato la vita alla tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nato il 14 maggio 1934 nella capitale, Rossi Doria ha lasciato un segno indelebile nella pianificazione urbana italiana. Il suo lascito si estende dai progetti di Zafferana Etnea fino agli interventi su Orvieto. Non si tratta solo di un professionista, ma di una figura pubblica attiva nella politica locale romana nel 1981. L’eredità professionale e l’impegno accademico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bernardo Rossi Doria: 91 anni di lotta per il paesaggio italiano Articoli correlati Leggi anche: Gino Paoli, il celebre cantautore italiano, è scomparso all’età di 91 anni. All'IPSEOA "Manlio Rossi-Doria" di Avellino la IV edizione del progetto "Inclusione e relazioni"Di seguito, il calendario delle diverse attività in programma nelle sedi di Avellino e di Mirabella Eclano.