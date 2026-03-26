È deceduto oggi a Tolentino, in provincia di Macerata, Mario Pianesi, riconosciuto come uno dei principali pionieri a livello internazionale nel campo della Macrobiotica. La sua figura ha avuto un ruolo di rilievo nello sviluppo e nella diffusione di questa disciplina. La sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti ufficiali della comunità che si occupa delle pratiche e degli studi sulla salute naturale.

Tolentino (Macerata), 26 marzo 2026 - È morto Mario Pianesi, pioniere di fama mondiale della Macrobiotica. Se n’è andato nella notte circondato dall’amore dei suoi cari, a casa del figlio Marco a Tolentino (che gestiva Un Punto Macrobiotico a Sforzacosta). Stava male da tempo. Nato a Tirana, in Albania, nel 1944 da madre montenegrina e padre marchigiano, negli anni Settanta partendo da una formazione autodidattica, iniziò a organizzare corsi e studi sulla nutrizione. Fondamentale la lettura del testo “Zen Macrobiotica” di George Oshawa. Per Pianesi, che già era occupato nella divulgazione di diete vegetariane e di autoproduzione di semi e recupero di specie vegetali autoctone, il testo fu un’illuminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Mario Pianesi, il pioniere della Macrobiotica

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