È morto David Riondino l’autore toscano aveva 73 anni

È scomparso a 73 anni David Riondino, autore toscano nato a Firenze il 10 giugno 1952. Le fonti vicine alla famiglia comunicano che i funerali si svolgeranno martedì 31 alle 11 nella Chiesa degli artisti a Roma.

L'attore e musicista toscano, attivo dagli anni Settanta, aveva firmato brani famosi come "Maracaibo", pubblicato album e aveva inoltre lavorato in radio, in televisione e al cinema È morto a 73 anni David Riondino. Fonti vicine alla famiglia del cantautore, nato a Firenze il 10 giugno 1952, spiegano che i funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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E' morto l'attore e regista David Riondino. Aveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. #ANSA - facebook.com facebook